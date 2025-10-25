Con sette macroaree su 30 padiglioni, ciascuna dedicata a un aspetto cruciale della transizione ecologica e dell’economia circolare, Ecomondo offre una visione completa delle tecnologie più avanzate e delle soluzioni più promettenti per affrontare le sfide ambientali attuali. Si va dalla gestione e valorizzazione dei rifiuti, nel settore Waste as Resource, all’utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ciclo delle acque e sviluppo dell’economia del mare nell’area Water Cycle & Blue Economy. Presso Circular & Regenerative Bio-economy trovano spazio le nuove tecnologie, innovazioni e strategie per terre, mari ed ecosistemi sani e resilienti, mentre Bio-Energy & Agroecology è dedicata alle bioenergie e fortemente legata al mondo dell’agricoltura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sette macroaree dedicate agli aspetti della transizione green