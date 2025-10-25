Sette comuni dell' Agrigentino andranno al voto in primavera quali sono i sindaci pronti a ricandidarsi

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono sette i comuni dell’Agrigentino chiamati al voto nella primavera del 2026. Tra qualche mese torneranno alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali i cittadini di Agrigento, Cammarata, Camastra, Casteltermini, Raffadali, Ribera e Siculiana. Le elezioni amministrative si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sette comuni agrigentino andrannoVerso le amministrative in 9 Comuni dell'Agrigentino, la Dc riunisce tutti i "suoi" uomini - L'annuncio: "Avvieremo un percorso di ascolto e dialogo con i cittadini, le associazioni, le forze produttive, i giovani e tutte le realtà sociali che animano la nostra provincia per costruire program ... Segnala agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sette Comuni Agrigentino Andranno