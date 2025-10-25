Sette comuni dell' Agrigentino andranno al voto in primavera quali sono i sindaci pronti a ricandidarsi

Sono sette i comuni dell’Agrigentino chiamati al voto nella primavera del 2026. Tra qualche mese torneranno alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali i cittadini di Agrigento, Cammarata, Camastra, Casteltermini, Raffadali, Ribera e Siculiana. Le elezioni amministrative si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it