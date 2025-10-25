Set per la serie tv sulla famiglia Panini la famosa edicola ricreata in piazza Grande

Modena, 25 ottobre 2025 – Modena è tornata agli anni ‘40 sul set della serie televisiva Rai che racconta la storia della famiglia Panini, creatrice delle mitiche figurine che hanno segnato l’infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni. Fermento nelle piazze di Modena, in particolare in piazza Grande è stata ricreata la famosa edicola che diede il via all’avventura imprenditoriale della famiglia che ha portato le figurine nel mondo. Arredi, insegne, abiti, tutto ricorda l’atmosfera dell’epoca. Protagonista l’attrice Serena Rossi che interpreta Olga, capostipite della famiglia. Accanto a Serena Rossi, a vestire i panni dei fratelli e le sorelle Panini saranno Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni, mentre il ruolo del padre Antonio Panini sarà interpretato da Edoardo Pesce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Set per la serie tv sulla famiglia Panini, la famosa edicola ricreata in piazza Grande

