Servizio svolto tra scuola media e superiore | quando è considerato specifico nel concorso docenti PNRR3 Pillole di Question Time
Nel question time del 14 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua, è stato approfondito un tema rilevante per i docenti che intendono far valere i propri servizi nelle graduatorie. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul riconoscimento del servizio svolto in un grado scolastico diverso da quello per cui si concorre, in presenza di classi di concorso accorpate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Concorso PNRR3: non dimenticare di inserire anche il servizio specifico svolto nella scuola paritaria - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3, servizio svolto in una delle classi di concorso accorpate può valere come titolo di accesso anche per l’altra? Pillole di Question Time - X Vai su X
Il servizio svolto nelle scuole paritarie vale per il concorso PNRR3? Pillole di Question Time - Nel question time dell’8 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... Si legge su orizzontescuola.it
Scuole paritarie: gli anni di servizio non sono riconosciuti - Doccia fredda per migliaia di docenti italiani in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, chiamata a esprimersi in merito al riconoscimento degli anni di servizio svolti nelle scuole ... Lo riporta pmi.it
Servizio post scuola per le medie Servono 30 iscritti - L'amministrazione comunale, in seguito alle richieste pervenute da parte di alcuni genitori degli alunni che frequentano le scuole medie ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it