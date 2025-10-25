Servizio svolto tra scuola media e superiore | quando è considerato specifico nel concorso docenti PNRR3 Pillole di Question Time

Nel question time del 14 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini, sindacalista della Uil Scuola Rua, è stato approfondito un tema rilevante per i docenti che intendono far valere i propri servizi nelle graduatorie. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul riconoscimento del servizio svolto in un grado scolastico diverso da quello per cui si concorre, in presenza di classi di concorso accorpate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it