serie d tuttocuoio in casa per i primi tre punti

25 ott 2025

Al Leporaia domani arriva il Piacenza, e per il Tuttocuoio, che nel turno casalingo aveva ricevuto la Pistoiese, sarà un’altra domenica di grande calcio. Gli emiliani sono infatti una delle big che compongono il girone D, anche se fin qui (si sono disputate 9 giornate) stanno un po’ deludendo visto che sono sesti in classifica con 12 punti, a -7 dalla capolista Lentigione e provengono dalla sconfitta in casa del Palazzolo, anche se mercoledì hanno battuto il Pavia ai rigori nei 16esimi di finale della Coppa Italia. Nonostante si trovi davanti un avversario che resta sempre una corazzata, il Tuttocuoio deve comunque provare ad ottenere quella che sarebbe la sua prima vittoria stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

