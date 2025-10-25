MONZA La supersfida col Palermo di martedì si staglia minacciosa sullo sfondo. Ma come sottolinea anche il tecnico Paolo Bianco, una partita tira l’altra e una vittoria eventualmente getta i semi per una seconda. Quindi il Monza deve prima pensare solo ed esclusivamente al match odierno, ore 15 all’ U-Power Stadium, contro la Reggiana. Lauren Crampsie e Brandon Berger, i due proprietari, sono arrivati ieri in Italia e saranno allo stadio. Gli emiliani sono reduci da due vittorie consecutive che li hanno lanciati in zona playoff dopo un avvio di stagione non semplice. E Bianco in conferenza chiede attenzione: "Loro corrono molto e sono una squadra abituata a questa categoria, capace di vincere anche contro avversari più forti sulla carta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie B. Monza prova a spiccare il volo. Bianco non si fida della Reggiana