Serie B Monza prova a spiccare il volo Bianco non si fida della Reggiana

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONZA La supersfida col Palermo di martedì si staglia minacciosa sullo sfondo. Ma come sottolinea anche il tecnico Paolo Bianco, una partita tira l’altra e una vittoria eventualmente getta i semi per una seconda. Quindi il Monza deve prima pensare solo ed esclusivamente al match odierno, ore 15 all’ U-Power Stadium, contro la Reggiana. Lauren Crampsie e Brandon Berger, i due proprietari, sono arrivati ieri in Italia e saranno allo stadio. Gli emiliani sono reduci da due vittorie consecutive che li hanno lanciati in zona playoff dopo un avvio di stagione non semplice. E Bianco in conferenza chiede attenzione: "Loro corrono molto e sono una squadra abituata a questa categoria, capace di vincere anche contro avversari più forti sulla carta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie b monza prova a spiccare il volo bianco non si fida della reggiana

© Sport.quotidiano.net - Serie B. Monza prova a spiccare il volo. Bianco non si fida della Reggiana

Leggi anche questi approfondimenti

serie b monza provaSerie B. Monza prova a spiccare il volo. Bianco non si fida della Reggiana - Il tecnico chiede più cinismo "A Frosinone tanti tiri e un gol. msn.com scrive

serie b monza provaCalcio Monza, a Frosinone prova di maturità: obiettivo aggancio - Biancorossi chiamati a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Catanzaro: a Frosinone si cercano altri segnali positivi per issarsi nelle posizioni di vertice. Da mbnews.it

serie b monza provaLa posizione del Monza in una speciale classifica: ecco quanto è il monte stipendi di Serie B - Il Monza guida la classifica del monte stipendi in Serie B con oltre 32 milioni. Da monza-news.it

Cerca Video su questo argomento: Serie B Monza Prova