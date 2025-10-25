Serie B Monza prova a spiccare il volo Bianco non si fida della Reggiana
MONZA La supersfida col Palermo di martedì si staglia minacciosa sullo sfondo. Ma come sottolinea anche il tecnico Paolo Bianco, una partita tira l'altra e una vittoria eventualmente getta i semi per una seconda. Quindi il Monza deve prima pensare solo ed esclusivamente al match odierno, ore 15 all' U-Power Stadium, contro la Reggiana. Lauren Crampsie e Brandon Berger, i due proprietari, sono arrivati ieri in Italia e saranno allo stadio. Gli emiliani sono reduci da due vittorie consecutive che li hanno lanciati in zona playoff dopo un avvio di stagione non semplice. E Bianco in conferenza chiede attenzione: "Loro corrono molto e sono una squadra abituata a questa categoria, capace di vincere anche contro avversari più forti sulla carta.
