Serie a1 femminile Brixia per l’impresa sul parquet di Schio Geas c’è Battipaglia

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anticipo delle 19.30 tra Schio e Brixia aprirà il quadro della quarta giornata dell’ A1 femminile di basket. Un confronto che, almeno sulla carta, si preannuncia proibitivo per la squadra di coach Zanardi, chiamata a rendere visita alle vicentine che non solo guidano la classifica con tre vittorie in altrettante gare, ma vantano un roster di assoluta caratura (del quale fanno parte ben sei straniere, ma pure l’ex Carlotta Zanardi ), deciso a lottare per il primato in Italia e a farsi valere nell’ EuroLeague. Una corazzata, quella vicentina, che nell’ultima gara giocata in Campionato è andata a vincere 87-44 a Broni (che domani giocherà a Sassari). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie a1 femminile brixia per l8217impresa sul parquet di schio geas c8217232 battipaglia

© Sport.quotidiano.net - Serie a1 femminile. Brixia per l’impresa sul parquet di Schio. Geas, c’è Battipaglia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie a1 femminile brixiaSerie a1 femminile. Brixia per l’impresa sul parquet di Schio. Geas, c’è Battipaglia - 30 tra Schio e Brixia aprirà il quadro della quarta giornata dell’A1 femminile di basket. Si legge su sport.quotidiano.net

serie a1 femminile brixiaSerie A1 femminile - La presentazione della quarta giornata 2025-26 - Si parte sabato con la sfida tra Famila Wuber Schio e RMB Brixia Basket (ore 19. Riporta pianetabasket.com

Basket femminile: Schio affronta in casa Brixia, Venezia impegnata in trasferta a Tortona - La Serie A1 di basket femminile è pronta a vivere nel weekend la sua quarta giornata. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie A1 Femminile Brixia