L’anticipo delle 19.30 tra Schio e Brixia aprirà il quadro della quarta giornata dell’ A1 femminile di basket. Un confronto che, almeno sulla carta, si preannuncia proibitivo per la squadra di coach Zanardi, chiamata a rendere visita alle vicentine che non solo guidano la classifica con tre vittorie in altrettante gare, ma vantano un roster di assoluta caratura (del quale fanno parte ben sei straniere, ma pure l’ex Carlotta Zanardi ), deciso a lottare per il primato in Italia e a farsi valere nell’ EuroLeague. Una corazzata, quella vicentina, che nell’ultima gara giocata in Campionato è andata a vincere 87-44 a Broni (che domani giocherà a Sassari). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie a1 femminile. Brixia per l'impresa sul parquet di Schio. Geas, c'è Battipaglia