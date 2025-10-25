Serie A | Parma e Como si dividono il bottino l’Udinese inguaia il Lecce e Di Francesco

Si sono conclusi i primi due anticipi di questo pomeriggio e l’Udinese ottiene tre punti molto importanti. Pari del Parma. Tre punti importanti negli anticipi di serie A per l’Udinese che regola il Lecce con un importante 3 a 2, una gara stranamente ricca di gol tra due club che solitamente segnano poco. Nel primo tempo show del giovane centrocampista Atta che regala due assist, prima con Karlstrom e poi con Davis mentre i pugliesi appaiono in forte difficoltà. Nella ripresa i pugliesi accorciano le distanze con Berisha mentre è il neo entrato Buksa a chiudere la pratica. Nel finale non serve una bella rete di Ndri e il Lecce prosegue ad essere nelle zone basse della classifica. 🔗 Leggi su Sportface.it