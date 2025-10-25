L’ ottava giornata di Serie A, che vedrà la Roma impegnata con il Sassuolo, si è aperta ieri con il pareggio 2-2 tra Milan e Pisa. In questo sabato 25 ottobre sono invece andate in scena due sfide alle ore 15: al Tardini Parma e Como non si fanno male e terminano i 90 minuti sullo 0-0, mentre al Bluenergy Stadium l’Udinese ha la meglio sul Lecce dopo una partita decisamente spettacolare che termina con il punteggio di 3-2. Parma-Como 0-0: la traversa ferma Cutrone. Si dividono la posta in palio Parma e Como, che non vanno oltre lo 0-0 al termine di una gara dove la più grande occasione capita sui piedi di Cutrone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Serie A, Parma-Como a reti bianche: successo dell’Udinese sul Lecce