Serie A Parma-Como a reti bianche | successo dell’Udinese sul Lecce
L’ ottava giornata di Serie A, che vedrà la Roma impegnata con il Sassuolo, si è aperta ieri con il pareggio 2-2 tra Milan e Pisa. In questo sabato 25 ottobre sono invece andate in scena due sfide alle ore 15: al Tardini Parma e Como non si fanno male e terminano i 90 minuti sullo 0-0, mentre al Bluenergy Stadium l’Udinese ha la meglio sul Lecce dopo una partita decisamente spettacolare che termina con il punteggio di 3-2. Parma-Como 0-0: la traversa ferma Cutrone. Si dividono la posta in palio Parma e Como, che non vanno oltre lo 0-0 al termine di una gara dove la più grande occasione capita sui piedi di Cutrone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie A, In campo Napoli-Inter: sfida per la vetta. Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA SERIE A 7^ giornata Genoa-Parma 0-0 #SkySport #SerieA #Genoa #Parma #GenoaParma - X Vai su X
Parma-Como, vince l'equilibrio: al Tardini pari a reti inviolate - Traversa di Cutrone nel primo tempo, gli uomini di Fabregas non sfondano ma salgono a quota sei risultati utili di fila in campionato ... Riporta corrieredellosport.it
Serie A: Parma e Como pareggiano, l'Udinese batte il Lecce - Pareggio reti tra Parma e Como al Tardini, in uno degli incontri odierni delle 15 per l'ottava giornata di serie A, mentre l'Udinese torna alla vittoria battendo 3- Secondo msn.com
Serie A, l’Udinese batte 3-2 il Lecce. 0-0 tra Parma e Como - Nelle gare delle 15 dell'ottava giornata di Serie A, l'Udinese supera in casa il Lecce per 3- msn.com scrive