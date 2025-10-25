Serie A ottavo turno | Napoli-Inter 3-1

20.00 Napoli in testa al campionato grazie al 3-1 del 'Maradona' sull'Inter, che diventa terza a -3 dai partenopei. Milinkovic-Savic 'mura' Lautaro dopo errore difensivo. Mkhitaryan stende Di Lorenzo, De Bruyne trasforma il rigore ma si infortuna (33'). Reazione Inter: traversa di Bastoni e palo di Dumfries, in mezzo chance per Calhanoglu e Lautaro. Ripresa.Spinazzola lancia McTominay che fulmina Sommer (54'). Mano di Buongiorno, Calhanoglu accorcia dagli 11m (59').Da fallo laterale,Neres di sponda manda Anguissa in porta (67'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

