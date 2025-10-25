Serie A l’Udinese batte 3-2 il Lecce 0-0 tra Parma e Como
Nelle gare delle 15 dell’ ottava giornata di Serie A, l’Udinese supera in casa il Lecce per 3-2 e torna al successo dopo oltre un mese. Salentini in avanti e pericolosi nei primi minuti ma i friulani, prese le misure, prendono possesso del gioco e si portano in vantaggio con le reti di Karlstrom al 16? e Davis al 37?. Protagonista atta autore dei due assist. Nella ripresa il Lecce accorcia con Berisha su punizione al 59?, sul finale Buksa con lo scavetto supera Falcone all’89’ firmando la vittoria. All’ultima azione rete di N’dri al 96? con un tiro da fuori area. L’Udinese si porta a 12 punti in classifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Udinese-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA SERIE A 7a giornata, Cremonese-Udinese 1-1 ? 4' Terracciano ? 51' Zaniolo #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Serie A, Juve vince 4-3 contro Inter. Cagliari-Parma 2-0, Viola-Napoli 1-3. HIGHLIGHTS - Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende con la terza giornata di Serie A. Lo riporta tg24.sky.it
Quattro su quattro, il Napoli in Serie A batte tutti: vittoria sofferta per Conte, 3-2 al Pisa - Il Napoli trova la quarta vittoria su quattro partite in Serie A, battendo il Pisa in una partita molto più complicata di quelle che erano le ... Da tuttomercatoweb.com
Serie A, quarta giornata: il Napoli soffre ma batte il Pisa 3-2. VIDEO - La quarta giornata del campionato di Serie A si è chiusa oggi con Napoli- Da tg24.sky.it