Nelle gare delle 15 dell’ ottava giornata di Serie A, l’Udinese supera in casa il Lecce per 3-2 e torna al successo dopo oltre un mese. Salentini in avanti e pericolosi nei primi minuti ma i friulani, prese le misure, prendono possesso del gioco e si portano in vantaggio con le reti di Karlstrom al 16? e Davis al 37?. Protagonista atta autore dei due assist. Nella ripresa il Lecce accorcia con Berisha su punizione al 59?, sul finale Buksa con lo scavetto supera Falcone all’89’ firmando la vittoria. All’ultima azione rete di N’dri al 96? con un tiro da fuori area. L’Udinese si porta a 12 punti in classifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, l’Udinese batte 3-2 il Lecce. 0-0 tra Parma e Como