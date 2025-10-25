Serie A – Il Napoli abbatte l’Inter e si prende la vetta | super Anguissa

Bella vittoria del Napoli che vince nettamente e abbatte l’Inter. Tre punti fondamentali e gli azzurri ora sono al primo posto. Nell’anticipo serale del Maradona il Napoli vince con un perentorio 3 a 1 ed abbatte l’Inter nel big match più atteso. Sfida molto divertente e con varie fasi, i nerazzurri partono meglio ma è il Napoli a passare in vantaggio, a segno con un calcio di rigore molto discusso per fallo su Mkhitaryan su Di Lorenzo. Dal dischetto segna De Bruyne e il belga si infortuna in occasione del gol, infortunio che desta grande preoccupazione. Il Napoli merita e vince, azzurri al primo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it