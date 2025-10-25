Serie A Cremonese-Atalanta 1-1

22.40 I gol del pareggio allo 'Zini' maturano nel quarto d'ora finale. Le occasioni fioccano su continui ribaltamenti. De Ketelaere impreciso, Krstovic trova l'opposizione di Baschirotto, Barbieri la respinta di Carnesecchi.L'Atalanta accelera nella ripresa e Silvestri sale in cattedra.Portiere grigiorosso due volte decisivo sulle sventole di Samardzic.In ripartenza,tiro di Zerbin,Carnesecchi respinge corto e Vardy insacca (78').Silvestri dice no a Scamacca, ma il diagonale di Brescianini (84') è un colpo di biliardo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it