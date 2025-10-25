Serie A B e C Premier Bundesliga ma anche Ronaldo e Retegui in Arabia | le partite di oggi

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si gioca in tutti i top 5 campionati, in Italia anche in Serie B e Serie C in tutti e tre i gironi. In Premier in campo Chelsea, Man United e Liverpool, in Bundesliga Bayern e Borussia, il Ligue 1 gioca il Psg. Ma c'è anche la Saudi League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

