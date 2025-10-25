Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 8a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Venerdi 24 Ottobre alle 20:45 MILAN - PISA Sabato 25 Ottobre alle 20:45 CREMONESE - ATALANTA Domenica 26 Ottobre alle 18:00 FIORENTINA - BOLOGNAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I M. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Approfondisci con queste news
Il week end di gare di Serie A2 Credem Banca Seconda giornata della Regular Season 2025/26 in Serie A2 Credem Banca, con sette sfide tutte in programma domenica e trasmesse in diretta sul canale YouTube di DAZN Italia. 2ª Giornata di Andata – Reg - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | In campo Torino-Napoli DIRETTA E FOTO #ANSA - X Vai su X
Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e... Lo riporta digital-news.it
Juventus Next Gen-Pontedera: diretta live e risultato in tempo reale - Pontedera di Sabato 25 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net
Serie C, dove vedere tutte le partite del campionato 2025-26 in diretta tv e streaming. Calendario completo - Il palinsesto completo delle partite dei playoff e playout di Serie C 2025- Secondo sport.virgilio.it