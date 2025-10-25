Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 8a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Digital-news.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdi 24 Ottobre alle 20:45 MILAN - PISA Sabato 25 Ottobre alle 20:45  CREMONESE - ATALANTA Domenica 26 Ottobre alle 18:00   FIORENTINA - BOLOGNAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I M. 🔗 Leggi su Digital-news.it

