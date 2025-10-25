Serginho | Prima di arrivare al Milan il mio procuratore parlava con la Juve Ma io … | PM
Serginho, ex campione brasiliano è stato ospite del Milan Club Sciacca, in provincia di Agrigento. Il racconto sulla Juventus e la voglia di rossonero. Serginho, ex campione brasiliano è stato ospite del Milan Club Sciacca, in provincia di Agrigento. Il racconto sulla Juventus e la voglia di rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Radio Studio 5 Sciacca. . L'ex giocatore del Milan, Serginho, è stato ospite del Milan Club di Sciacca dove ha ricordato, assieme ai tifosi, la forza di quella squadra con cui vinse due Champions, uno scudetto, una coppa del Mondo per Club, due Supercoppe - facebook.com Vai su Facebook
Theo Hernandez o Serginho, i tifosi del Milan hanno scelto: vittoria a sorpresa (FOTO) - Sui social impazza il confronto tra Theo e Serginho: i tifosi del Milan decretano il vincitore. Da milanlive.it
Serginho su Gilardino: "Stasera si emozionerà. Gli auguro il meglio per la sua carriera...dopo stasera" - Serginho, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan- milannews.it scrive
Milan, Serginho: “Rossoneri in crescita col rientro di Leao” - Serginho analizza il Milan prima del match contro il Pisa: fiducia nel gruppo e nei singoli, ma prudenza sulle ambizioni scudetto. Scrive msn.com