Serata di violenza a Cantù | un 19enne ferito grave con un' arma da taglio
Serata di violenza in via Cristoforo Colombo, a poche centinaia di metri da piazza Garibaldi, dove poco prima delle 22 di venerdì 24 ottobre 2025 un 19enne è rimasto ferito in un’aggressione. Il giovane sarebbe stato ferito con un'arma bianca, verosimilmente un coltello, anche se le forze. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Violenza dopo la serata in discoteca: la Cassazione conferma le condanne di due catanesi - facebook.com Vai su Facebook
Lite, violenza e feriti nella tarda serata di sabato sul lungolago di Luino. Due in caserma. Ferite non gravi - X Vai su X
Modena, il 19enne confessa la violenza sessuale nella pista ciclabile: «Ho fatto una cosa terribile, non so darmi pace» - Così ha parlato davanti al giudice il ragazzo accusato di violenza sessuale nei confronti di una 51enne che in sella alla sua ... Da corrieredibologna.corriere.it