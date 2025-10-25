Sequestri e multe alle concessionarie d' auto | non avevano la licenza

Sequestri e multe per due concessionarie dell'entroterra udinese. Questa settimana, la polizia stradale di Udine ha controllato un rivenditore d'auto che – è emerso – non aveva la licenza commerciale per vendere i veicoli né il certificato di prevenzione incendi. Inoltre, circa quindici veicoli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

