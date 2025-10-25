Sequestri e multe alle concessionarie d' auto | non avevano la licenza

Udinetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestri e multe per due concessionarie dell'entroterra udinese. Questa settimana, la polizia stradale di Udine ha controllato un rivenditore d'auto che – è emerso – non aveva la licenza commerciale per vendere i veicoli né il certificato di prevenzione incendi. Inoltre, circa quindici veicoli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli, sequestri e multe al Murales di Maradona: il motivo - A Napoli, la Polizia Locale ha eseguito una serie di controlli nei quartieri Avvocata e Montecalvario, concentrandosi in particolare sull’area del celebre “Largo Maradona”, ai piedi del murale dedicat ... Segnala corrieredellosport.it

I Nas al mercato di Porta Palazzo a Torino, multe e sequestri - Multe e sequestri al mercato centrale di Porta Palazzo, a Torino, sono scattati dopo una serie di ispezioni dei carabinieri del Nas. Da ansa.it

sequestri multe concessionarie dMotorini elettrici ed e-bike, sequestri e multe nel Napoletano - Ciò comporta maggiore velocità ma anche obblighi che il rider deve rispettare altrimenti incappa i ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestri Multe Concessionarie D