Sequestrati diversi quadri in Germania Svizzera e Liechtenstein | erano stati falsamente attribuiti a Picasso Rembrandt e Frida Kahlo
Grazie alla polizia della Baviera sono stati sequestrati una serie di quadri che erano stati falsamente attribuiti a molti celebri pittori, come Picasso, Rembrandt e Frida Kahlo. Un uomo e i suoi complici avrebbero tentato di far passare le opere per vere, con l’intento di rivenderle per svariati milioni di euro. L’operazione ha interessato Germania, Svizzera e Liechtenstein; gli agenti hanno confiscato dipinti contraffatti, telefoni cellulari e documenti falsi utilizzati dai criminali per portare a termine la compravendita. Tra i quadri sequestrati c’era anche un finto Rembrandt, il cui originale si trova al Rijksmuseum di Amsterdam. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
