Sequestrate oltre mille sim telefoniche usate dalla criminalità

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’attività info-investigativa mirata, condotta dagli agenti della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli, ha portato al sequestro di oltre 1.000 schede SIM telefoniche già attivate e pronte per essere utilizzate in una vasta gamma di attività. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

