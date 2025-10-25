Sequestrate oltre mille sim telefoniche usate dalla criminalità

Un’attività info-investigativa mirata, condotta dagli agenti della Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale di Napoli, ha portato al sequestro di oltre 1.000 schede SIM telefoniche già attivate e pronte per essere utilizzate in una vasta gamma di attività. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

