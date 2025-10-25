Sequestrata un' area adibita a officina meccanica | arrestato il proprietario

Un 57enne è stato arrestato perché ritenuto responsabile di deposito e gestione illecita di rifiuti pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni. E' accaduto a Grazzanise nella giornata di ieri.I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Caserta, in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

