Sequestrata a Milano un’auto di lusso da 12 milioni di euro | ne esistono solo 3 al mondo
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno sequestrato un’ auto di lusso del valore di 12 milioni di euro all’interno di una concessionaria. L’auto sarebbe oggetto di appropriazione indebita, un reato commesso in Germania e denunciato alle autorità tedesche il 23 ottobre scorso. La segnalazione e il ritrovamento. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di un 33enne afghano, delegato di una società con sede a Norimberga (Germania). L’uomo ha informato le autorità che la società aveva scoperto, tramite il numero di telaio, la presenza della prestigiosa vettura – una fuoriserie prodotta in soli tre esemplari – presso una concessionaria milanese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
