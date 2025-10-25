Sequestrata a Milano un’auto di lusso da 12 milioni di euro | ne esistono solo 3 al mondo

Dayitalianews.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'operazione dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno sequestrato un' auto di lusso del valore di 12 milioni di euro all'interno di una concessionaria. L'auto sarebbe oggetto di appropriazione indebita, un reato commesso in Germania e denunciato alle autorità tedesche il 23 ottobre scorso. La segnalazione e il ritrovamento. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di un 33enne afghano, delegato di una società con sede a Norimberga (Germania). L'uomo ha informato le autorità che la società aveva scoperto, tramite il numero di telaio, la presenza della prestigiosa vettura – una fuoriserie prodotta in soli tre esemplari – presso una concessionaria milanese.

sequestrata milano un8217auto lussoMilano, sequestrata una fuoriserie sottratta in Germania: vale 12 mln di euro - (LaPresse) Venerdì pomeriggio i carabinieri di Milano hanno sequestrato in una concessionaria di via dei Missaglia un'auto di lusso del valore di ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

