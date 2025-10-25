Separazione delle carriere Gratteri all’Anm | L’obiettivo è impaurire i pm trasformarli in burocrati Dobbiamo essere compatti e convincere la gente
L’obiettivo della riforma sulla separazione delle carriere in magistratura? “È quello di normalizzare il pubblico ministero, impaurirlo, trasformarlo in un perfetto burocrate”. Parola di Nicola Gratteri, intervenuto all’assemblea generale dell’ Associazione nazionale magistrati in corso a Roma. “Io ho 67 anni, sono in magistratura nell’86 e questa è la prima volta che entro in quest’Aula. Non sono mai intervenuto a una riunione dell’Anm anche perché, nel corso degli anni, l’Anm non ci è stata vicina quando alla procura distrettuale di Catanzaro abbiamo fatto indagini importanti, non abbiamo indagato sui soliti noti, ma abbiamo alzato il livello”, ha ricordato l’attuale procuratore capo di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
