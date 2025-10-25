Sentenza Berlusconi Parodi Anm critica la rabbia dei figli Fi insorge | Dimentica i trent’ anni di persecuzione
Le parole di Cesare Parodi, presidente dell’associazione nazionale dei magistrati, che ha risposto a Marina Berlusconi affermando di non capire perché “ si lamentasse dopo una sentenza di assoluzione “, a proposito della decisione sulla Cassazione che ha messo fine al teorema dei rapporti con la mafia, hanno suscitato le ira di Forza Italia. Che, con alcuni parlamentari, risponde a muso duro a Parodi, ricordandogli i “30 anni di persecuzione” subiti dal Cavaliere. Gasparri: “Chieda scusa, dedicheremo riforma a Berlusconi”. Per il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, Parodi, “ oggi ha perso un’occasione per chiedere scusa pubblicamente alla memoria di Berlusconi per i tanti errori fatti nei suoi confronti dalla magistratura italiana, faziosa, politicizzata, avvelenata da pregiudizi e da principi insani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Parodi risponde a Marina Berlusconi: «Se si ritiene giusta una sentenza, perché lamentarsi?» - facebook.com Vai su Facebook
La Cassazione smonta la bufala su Berlusconi mafioso e scatta il negazionismo. C'è persino chi parla di "sentenza inesistente". La sentenza esiste ed è molto chiara: ecco cosa dice - di @ErmesAntonucci - X Vai su X
**Berlusconi: Marina contro 'due facce' giustizia ma per Anm 'errori fisiologici', insorge Fi** - Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che esclude legami tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa nostra, ... Si legge su iltempo.it
Parodi a M. Berlusconi: se giustizia arriva, perché lamentarsi? - La sentenza della Cassazione ha confermato che non esistono legami, smentendo l'accusa che Berlusconi avesse pagato la mafia. Lo riporta libero.it
Marina Berlusconi: 'Riforma della giustizia urgente, le calunnie devastarono la vita di mio padre' - La figlia del fondatore di Forza Italia in una lettera al Giornale. Come scrive ansa.it