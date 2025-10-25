Sentenza Berlusconi Parodi Anm critica la rabbia dei figli Fi insorge | Dimentica i trent’ anni di persecuzione

Le parole di Cesare Parodi, presidente dell’associazione nazionale dei magistrati, che ha risposto a Marina Berlusconi affermando di non capire perché “ si lamentasse dopo una sentenza di assoluzione “, a proposito della decisione sulla Cassazione che ha messo fine al teorema dei rapporti con la mafia, hanno suscitato le ira di Forza Italia. Che, con alcuni parlamentari, risponde a muso duro a Parodi, ricordandogli i “30 anni di persecuzione” subiti dal Cavaliere. Gasparri: “Chieda scusa, dedicheremo riforma a Berlusconi”. Per il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, Parodi, “ oggi ha perso un’occasione per chiedere scusa pubblicamente alla memoria di Berlusconi per i tanti errori fatti nei suoi confronti dalla magistratura italiana, faziosa, politicizzata, avvelenata da pregiudizi e da principi insani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

