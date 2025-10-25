Sensorium World | Iqos e Seletti uniscono arte tecnologia e design per il futuro

Nella serata del 25 ottobre il Pirelli Hangar Bicocca, uno dei più grandi spazi espositivi d'Europa, ha ospitato "Sensorium World", l'evento clou che della collaborazione tra Iqos e il designer italiano Stefano Seletti. All'ingresso - in pieno stile futuristico, tra giochi di luci e modern art - l'anima dell'evento era espressa nero su bianco. Sul muro un enorme scritta descriveva lo spazio come "un luogo in cui arte e suoni si incontrano per accendere la curiosità d creare momenti di connessione". Un evento che ha voluto connettere innovazione e design. Sì perché il "Sensorium Worlds" è pensato come uno spazio immersivo in cui arte, tecnologia e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

