Sensorium World | Iqos e Seletti uniscono arte tecnologia e design per il futuro

Nella serata del 25 ottobre il Pirelli Hangar Bicocca, uno dei più grandi spazi espositivi d'Europa, ha ospitato "Sensorium World", l'evento clou che della collaborazione tra Iqos e il designer italiano Stefano Seletti. All'ingresso - in pieno stile futuristico, tra giochi di luci e modern art - l'anima dell'evento era espressa nero su bianco. Sul muro un enorme scritta descriveva lo spazio come "un luogo in cui arte e suoni si incontrano per accendere la curiosità d creare momenti di connessione". Un evento che ha voluto connettere innovazione e design. Sì perché il "Sensorium Worlds" è pensato come uno spazio immersivo in cui arte, tecnologia e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Sensorium World”: Iqos e Seletti uniscono arte, tecnologia e design per il futuro

Leggi anche questi approfondimenti

“Sensorium World”: Iqos e Seletti uniscono arte, tecnologia e design per il futuro - Al Pirelli Hangar Bicocca di Milano, Iqos e il designer Stefano Seletti hanno presentato “Sensorium World” e la nuova Lumia X Seletti, una Limited Edition che celebra creatività, innovazione e visione ... Segnala ilgiornale.it

Iqos con Seletti presentano installazione ‘Curios X: Sensorium Piazza’ - Iqos, in collaborazione con il brand di design Seletti, in occasione della Milano Design Week presenta ‘Curious X: Sensorium Piazza’, un’istallazione che sarà presente all’Opificio 31, all’interno di ... Riporta padovanews.it

Milano Design Week 2025: Iqos e Seletti Presentano ‘Curious X: Sensorium Piazza’ - ‘Curious X: Sensorium Piazza’ rappresenta una rivisitazione audace della tipica piazza italiana, un simbolo di socializzazione e incontro. Segnala gaeta.it