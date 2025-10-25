Sensazionale scoperta | un pianeta abitabile anche per gli umani Ma è a diciotto anni luce di distanza…

“È la nostra migliore opportunità per trovare vita oltre la Terra”, ha annunciato Suvrath Mahadevan, astronomo della Penn University. Un nuovo pianeta, definito la super-Terra, è stato scoperto dagli scienziati nella “zona Goldilocks”, a una distanza dalla sua stella che potrebbe permettere la presenza di acqua liquida e un’atmosfera. “ J 251 c” non è ancora visibile ai telescopi: per ora lo conosciamo solo attraverso la luce della sua stella. Ma la prossima generazione di strumenti astronomici cambierà presto questa situazione. I futuri telescopi da 30 e 40 metri, come l’ Extremely Large Telescope  in costruzione in Cile, potrebbero essere in grado di analizzare  la composizione dell’atmosfera  del pianeta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

