Senior Coldiretti di Forlì-Cesena confronto sulle sfide dell’agricoltura
Si è svolto al Castello di Diegaro l’incontro dei Senior di Coldiretti Forlì Cesena, comitato che ha visto una partecipazione qualificata e attenta da parte degli associati, impegnati in un confronto costruttivo su questioni strategiche per il mondo agricolo e per la comunità locale. Tra i presenti, il Presidente Cesare Garavini, il Direttore Alessandro Corsini e il Responsabile provinciale di Epaca Forlì-Cesena Daniele Di Pierro hanno illustrato gli sviluppi del quadro sindacale nazionale e regionale, affrontando in particolare le sfide previdenziali e il ruolo dei pensionati agricoli. Nel corso del dibattito sono stati approfonditi i temi relativi agli investimenti previsti dal PNRR nel territorio di Forlì-Cesena, in particolare i progetti della Casa della Comunità e del CAU, riflettendo su come queste infrastrutture possano contribuire alla salute e al welfare rurale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
