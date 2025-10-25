Senago due parchi intitolati a Sergio Ramelli e Alberto Brasili

Ilnotiziario.net | 25 ott 2025

. L’Amministrazione ha deciso di ricordare le figure di Sergio Ramelli e Alberto Brasili con l’intitolazione di due parchi cittadini. “Gli anni Settanta, i cosiddetti ‘anni di piombo’ sono stati una delle pagine più tristi della nostra storia – si legge nelle premesse della mozione votata . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

