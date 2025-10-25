#sempre25novembre la lotta contro la violenza sulle donne è un impegno quotidiano
Il dramma della violenza contro le donne è una ferita aperta. Un’emergenza che, come ci ricordano le cronache quotidiane, non accenna a placarsi. Ogni episodio di violenza fisica, ogni femminicidio, è solo la punta di un iceberg fatto di abusi psicologici, di controllo e di un silenzio troppo spesso assordante. È una realtà che scuote le coscienze ma che, per essere estirpata, richiede un impegno che va ben oltre una singola giornata di sensibilizzazione. È con questa consapevolezza che, otto anni fa, è nato #sempre25novembre, il progetto di Sorgenia di cui Maria Papale è responsabile. L’obiettivo è chiaro: agire al fianco delle associazioni, delle vittime e delle persone ogni giorno. 🔗 Leggi su Dilei.it
