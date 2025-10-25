Semplice dispositivo portatile e compagno di vita | l’evoluzione del rapporto con lo smartphone

Life&People.it Il modo in cui le persone si approcciano alla tecnologia è in continua metamorfosi. In particolare, l’evoluzione del rapporto degli esseri umani con gli smartphone è segnata da un cambiamento delle modalità di comunicazione, insieme al modo in cui sentiamo, ricordiamo e viviamo determinate esperienze. Questi dispositivi, nati come strumenti utili per chiamare, inviare messaggi o fare foto, oggi si ergono a veri e propri compagni di vita fungendo da contenitori di emozioni e custodi dei nostri segreti più intimi. In Italia, questa trasformazione assume contorni del tutto peculiari, poiché al legame con lo smartphone si accompagna un rapporto affettivo fatto di routine, attesa e nostalgia. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it