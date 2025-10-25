Sempio si difende | lo scontrino la libreria il ruolo di Lovati
"Non c'è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare. E dalle apparizioni che ho visto dell'avvocato Lovati, lui comunque continua a difendermi, continua a riportare che secondo lui io non solo non sono stato, ma sono totalmente estraneo alla vicenda. Per l'avvocato Lovati ho sempre rispetto, stima e affetto, perché sono almeno dieci anni che andiamo avanti. La cosa che mi è pesata di più, come ho detto, non è la parte legale del procedimento in corso, ma tutta la parte mediatica". Così Quello che ti fa andare fuori di testa, sono tutte le balle che vengono fuori e su cui sei costretto a difenderti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
