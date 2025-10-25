Crisi respiratoria fatale per la 30enne Irene Edoardi, la famiglia chiede verità. Frosinone è sconvolta per la morte improvvisa di Irene Edoardi, 30 anni, estetista molto conosciuta in città, deceduta nella notte a causa di una violenta crisi respiratoria nella sua abitazione in Corso Lazio, nel quartiere Scalo. La giovane da circa tre settimane accusava sintomi influenzali, per i quali si stava curando con farmaci prescritti dal medico di base. Nella notte tra sabato e domenica il dramma: il suo cuore si è fermato e ogni tentativo dei sanitari del 118 di rianimarla è stato inutile. Secondo quanto ricostruito, a chiamare i soccorsi è stato il marito, che ha allertato d’urgenza il 118 vedendo la moglie peggiorare improvvisamente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Sembrava influenza’: Irene muore a 30 anni dopo giorni di febbre e tosse a Frosinone, indaga la Procura