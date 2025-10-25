SELF! Rassegna sull’empowerment femminile per la condivisione di esperienze di valore

14, 15, 16 novembre 2025
Coworking Artem – Museo Castromediano, Lecce
Mediaporto di Brindisi
La rassegna SELF è stata pensata con l'obiettivo di offrire uno spazio di crescita, ispirazione e condivisione di esperienze.

self rassegna sull8217empowerment femminileSELF! Rassegna sull’empowerment femminile per la condivisione di esperienze di valore - Attraverso una serie di talk e workshop, l’evento mira a supportare i/le partecipanti nel loro percorso personale e professionale, incoraggiandol? a riscoprire e valorizzare il proprio potenziale. Secondo lecceprima.it

