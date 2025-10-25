Sei a caccia di una vera esperienza irlandese? Devi assolutamente visitare questo pub

I pub non sono semplici locali dove bere una birra. Ancora di più se vai in Irlanda dove il pub è davvero un centro propulsivo della vita sociale. Con tanta Guinness, ovviamente. Un in particolare, però, racchiude una storia bellissima. Si tratta dello Sean’s Bar, un pub che ha ricevuto il riconoscimento ufficiale come il più antico d’Irlanda, con origini che risalgono al 900 d.C (lo certifica il World Guinness Record che, ovviamente, si chiama così proprio a causa della birra). Il pub si trova Athlone, sulle rive del fiume Shannon ed è un trionfo di autenticità: dalle pareti in pietra leggermente inclinate ai pavimenti irregolari, fino agli arredi in legno scuro consumati dal tempo e dalle mani di innumerevoli avventori. 🔗 Leggi su Cultweb.it

