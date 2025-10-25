Segregata per 5 anni nel garage dalla coinquilina | Costretta a mangiare detersivo l'orrore in Francia
La vittima, una donna di 45 anni, è riuscita a fuggire dopo anni di prigionia a Saint-Molf, nella regione della Loira. Arrestata una coppia: la sua ex coinquilina e il compagno. Secondo la procura, alla base della vicenda ci sarebbe un movente economico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
