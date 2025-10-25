Secondo Steve Bannon ci sarà un terzo mandato presidenziale di Donald Trump
«Se osservate quello che Trump ha ottenuto e quello a cui è stato in grado di guidarci, possiamo paragonarlo a Mosè. Ha ricondotto il nostro popolo alla terra promessa». Sono parole di Steve Bannon, ex capo stratega della Casa Bianca, in un’intervista all’Economist. Bannon usa sempre frasi enfatiche per descrivere il lavoro di Donald Trump, sembra davvero il profeta di una religione monoteistica. Ma tutte le sue dichiarazioni, anche le più pittoresche, hanno un risvolto incendiario quando si parla di futuro: «Trump avrà un terzo mandato, diventerà presidente nel 2028, quindi la gente dovrebbe semplicemente adeguarsi a questo», ha detto con nonchalance ai giornalisti dell’Economist. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
