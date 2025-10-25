Se suona l’allarme antiaereo a Trieste dove andiamo? In città decine di rifugi ma nessun piano per usarli Vi raccontiamo dove sono

Triesteprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo in cui cose fino a ieri impossibili sono sempre meno tali ogni mese che passa, che cosa succederebbe se, come purtroppo accade in alcune parti dell’Europa, anche da noi suonasse l’allarme aereo? Presto detto: dovremmo arrangiarci. Allo stato attuale sembra non esistere più alcun piano. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Da quasi quattro anni vediamo in Ucraina città demolite, persone rifugiarsi negli scantinati e, ultimamente, droni ignoti sorvolare il territorio dell'Unione europea.

