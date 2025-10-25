Se devi agire in fretta scegli noi lo spot dell' azienda del montacarichi usato nel furto al Louvre
Nel momento in cui ancora gli investigatori brancolano nel buio, alla ricerca dei responsabili del colpo messo a segno al Louvre la scorsa domenica 19 ottobre e soprattutto dei preziosissimi gioielli rubati nella Galleria di Apollo, l'azienda tedesca produttrice del montacarichi utilizzato nell'oramai celebre blitz decide di cavalcare l'onda e di piazzare uno spot per promuovere l'afficacia del suo macchinario. Una pubblicità, quella inserita sui propri profili social dalla Böcker Maschinenwerke GmbH, diventata immediatamente virale ma non in grado di strappare un sorriso a tutti, dal momento che tanti francesi hanno storto il naso dinanzi all'ironia della ditta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
