Scuola oltre 18,6 milioni contro le barriere architettoniche Valditara | Manteniamo l’impegno per l’inclusione

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che destina oltre 18,6 milioni di euro all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. I finanziamenti, che saranno assegnati tramite avvisi pubblici, serviranno a realizzare tutte le opere necessarie a garantire l’accessibilità e l’adattabilità degli edifici scolastici, nel totale rispetto delle regole vigenti. “Con questo decreto manteniamo un impegno concreto preso con le studentesse e gli studenti con disabilità, con le loro famiglie e con l’intera comunità scolastica: garantire scuole realmente accessibili”, ha sottolineato Valditara. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

