Scuola materna di Casette mezzo milione per i lavori
Confermato e assicurato che la scuola materna tornerà a Casette e che l’amministrazione comunale di Sant’Elpidio a Mare sta lavorando da che si è insediata per raggiungere questo obiettivo. Questo quanto è stato ribadito davanti ai residenti della frazione intervenuti l’altra sera all’assemblea pubblica organizzata per dirimere la questione, da Gionata Calcinari. Il sindaco durante la serata ha illustrato ai concittadini le due opzioni che attualmente rimangono sul tavolo. La prima: per adeguare sismicamente l’immobile di proprietà della parrocchia del Santissimo Redentore servono circa 500mila euro "e, a dimostrazione della disponibilità del Comune a impegnarsi – ha detto il sindaco elpidiense –, anche economicamente, per riportare la materna a Casette, stiamo valutando anche l’acquisto dell’immobile dalla parrocchia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
domenica 26 ottobre alle ore 16:00, nel salone della scuola materna di via Roma 1 a Casaletto Lodigiano. Portate fischietti, campanacci e coperchi delle pentole ! - facebook.com Vai su Facebook
Scuola materna di Casette, mezzo milione per i lavori - Due le proposte arrivate dall’amministrazione durante l’assemblea pubblica con i residenti alla quale era presente anche il parroco. Scrive ilrestodelcarlino.it
"Riportate la scuola a Casette". Appello ai candidati sindaco - Scende in campo don Igino Marcelli: "Concedo l’uso del salone parrocchiale per la campagna solo se prima firmano l’impegno a far tornare qui la materna". Si legge su ilrestodelcarlino.it
Scuola materna sfrattata dal nido, l'opposizione attacca il sindaco: «Il contributo di oltre mezzo milione di euro non basta per completare l'opera» - A preoccupare Oltre Limana è il fatto che si possa perdere lo spazio previsto per la realizzazione della scuola materna di ben 150 posti, il cui progetto di fattibilità è già a disposizione del Comune ... Secondo ilgazzettino.it