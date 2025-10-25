Confermato e assicurato che la scuola materna tornerà a Casette e che l’amministrazione comunale di Sant’Elpidio a Mare sta lavorando da che si è insediata per raggiungere questo obiettivo. Questo quanto è stato ribadito davanti ai residenti della frazione intervenuti l’altra sera all’assemblea pubblica organizzata per dirimere la questione, da Gionata Calcinari. Il sindaco durante la serata ha illustrato ai concittadini le due opzioni che attualmente rimangono sul tavolo. La prima: per adeguare sismicamente l’immobile di proprietà della parrocchia del Santissimo Redentore servono circa 500mila euro "e, a dimostrazione della disponibilità del Comune a impegnarsi – ha detto il sindaco elpidiense –, anche economicamente, per riportare la materna a Casette, stiamo valutando anche l’acquisto dell’immobile dalla parrocchia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola materna di Casette, mezzo milione per i lavori