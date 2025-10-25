Scuola il Comune chiede alla Provincia una marcia indietro
La delibera deve essere ritirata e cambiata. Il messaggio, forte, chiaro e senza possibilità di equivoci, è stato lanciato dal sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero e dall’assessore alla Cultura e istruzione Anna Gusmeroli che, in un comunicato congiunto, esortano la Provincia di Sondrio ad una revisione della delibera provinciale in materia di revisione della rete scolastica e quindi all’accelerazione delle tempistiche relative alla proposta di accorpamento degli Istituti comprensivi di Morbegno "Spini-Vanoni e Damiani". "La decisione della Provincia è sbagliata – dice il sindaco Del Nero e va contro le aspettative dei genitori e dei docenti ed è contraria alla decisione del Comune di Morbegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
OPEN DAY – Scuola Civica Musicale Domenica 26 ottobre Centro Polifunzionale “O’Gio’” – Via Ugo De Fazio, Palma Campania Domenica 26 ottobre si terrà l’Open Day dedicato alla Scuola Civica Musicale del Comune di Palma Campania. L’evento ha l - facebook.com Vai su Facebook
di Michela Cuccu e Alessandro Farina - Oristano Scuole superiori in pressing: De Castro, Meloni e Othoca puntano su scienze, tecnica agraria e digitale. Secondo lanuovasardegna.it
Scuola. Il Comune di Morbegno alla Provincia: accelerare l’accorpamento dei due Istituti Comprensivi di Morbegno - Pubblichiamo, qui di seguito, il testo della lettera inviata dal Comune di Morbegno a Presidente della Provincia, Provveditore agli Studi e Assessore ... Scrive radiotsn.tv
"Sull’ex Santoni come agisce il Comune?" - Il gruppo di opposizione Pescia Cambia ha presentato una nuova interrogazione, "dopo aver appreso di un secondo ricorso al ... Da msn.com