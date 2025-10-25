scuola il comune chiede alla provincia una marcia indietro

La delibera deve essere ritirata e cambiata. Il messaggio, forte, chiaro e senza possibilità di equivoci, è stato lanciato dal sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero e dall’assessore alla Cultura e istruzione Anna Gusmeroli che, in un comunicato congiunto, esortano la Provincia di Sondrio ad una revisione della delibera provinciale in materia di revisione della rete scolastica e quindi all’accelerazione delle tempistiche relative alla proposta di accorpamento degli Istituti comprensivi di Morbegno "Spini-Vanoni e Damiani". "La decisione della Provincia è sbagliata – dice il sindaco Del Nero e va contro le aspettative dei genitori e dei docenti ed è contraria alla decisione del Comune di Morbegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

