Scuola firmato il decreto per l' abbattimento delle barriere architettoniche Stanziati oltre 18,6 milioni di euro

l Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che assegna 18.689.726,62 euro, provenienti dal bilancio ministeriale, per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. I fondi serviranno a realizzare tutte le opere necessarie a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli edifici scolastici, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Le risorse saranno assegnate tramite Avvisi pubblici. “Con questo decreto manteniamo un impegno concreto preso con le studentesse e gli studenti con disabilità, con le loro famiglie e con l'intera comunità scolastica: garantire scuole realmente accessibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

