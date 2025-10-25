Scuola firmato il decreto per l' abbattimento delle barriere architettoniche Stanziati oltre 18,6 milioni di euro
l Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che assegna 18.689.726,62 euro, provenienti dal bilancio ministeriale, per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado. I fondi serviranno a realizzare tutte le opere necessarie a garantire l'accessibilità e l'adattabilità degli edifici scolastici, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Le risorse saranno assegnate tramite Avvisi pubblici. “Con questo decreto manteniamo un impegno concreto preso con le studentesse e gli studenti con disabilità, con le loro famiglie e con l'intera comunità scolastica: garantire scuole realmente accessibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#ATTENZIONE #ALLERTA_METEO #ORDINANZA #SCUOLE Il sindaco Lorenzo Alessandrini ha firmato una ordinanza che dispone per domani (giovedì 23 ottobre) la sospensione per tutta la giornata del servizio scuolabus comunale per le frazioni di Gius - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, firmato il decreto per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Stanziati oltre 18,6 milioni di euro - l Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che assegna 18. Si legge su iltempo.it
Firmato il decreto per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Stanziati oltre 18,6 milioni di euro - Un nuovo provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito prevede uno stanziamento di oltre 18,6 milioni di euro destinati alla rimozione delle barriere architettoniche negli edifici scolastic ... Segnala orizzontescuola.it
Barriere architettoniche a scuola, Valditara firma decreto da 18 milioni per eliminarle e “rimuovere anche gli ostacoli culturali” - 726,62 euro, provenienti dal bilancio ministeriale, per interventi di eliminazione delle barriere a ... Segnala tecnicadellascuola.it