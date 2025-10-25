Il nuovo libro di Massimiliano Morescalchi unisce rigore scientifico, pratica didattica e attenzione al benessere Come si progetta una lezione che rispetti i tempi del cervello? In che modo le emozioni accendono (o spengono) l’apprendimento? “Scuola Città Aperta” nasce da queste domande e propone un ponte solido tra le più recenti scoperte delle Neuroscienze e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - “Scuola Città Aperta”: quando le Neuroscienze entrano in classe