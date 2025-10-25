Scuderia Ferrari | serata benefica

La Scuderia Ferrari Club di Lugo, con la collaborazione dell’Asd XC Motorsport di Civita Castellana, organizza per martedì 28 ottobre una serata di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi a favore della Fondazione per la Ricerca sulla fibrosi cistica. L’evento, dal titolo ‘Correre per un respiro. Quando lo sport va oltre lo sport’, che si svolgerà a partire dalle 18 presso il Salone estense della Rocca di Lugo, col patrocinio della locale amministrazione comunale, avrà come ospite Rachele Somaschini, pilota di Rally e testimonial della suddetta Fondazione. Il giornalista sportivo Sandro Bocchio sarà il moderatore della serata, al termine della quale si potrà acquistare il libro autobiografico di Rachele e tutto il ricavato verrà devoluto alla Fondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

