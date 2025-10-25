Scritte intimidatorie dopo l' assalto al bus a Rieti sappiamo chi siete e minacce ai testimoni dell' agguato

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rieti è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti dei testimoni dell'assalto al bus: "Sappiamo chi siete", le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

scritte intimidatorie dopo l assalto al bus a rieti sappiamo chi siete e minacce ai testimoni dell agguato

© Notizie.virgilio.it - Scritte intimidatorie dopo l'assalto al bus a Rieti, "sappiamo chi siete" e minacce ai testimoni dell'agguato

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Scritte Intimidatorie Dopo Assalto