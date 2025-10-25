Scritte intimidatorie dopo l' assalto al bus a Rieti sappiamo chi siete e minacce ai testimoni dell' agguato
A Rieti è comparso uno striscione intimidatorio nei confronti dei testimoni dell'assalto al bus: "Sappiamo chi siete", le indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Scritte intimidatorie apparse sui cancelli del palasport del basket: indaga la Digos - facebook.com Vai su Facebook
Ferma solidarietà al Ministro Salvini per le scritte intimidatorie comparse in queste ore. Sono atti vili e vergognosi, che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico. Ogni forma di istigazione alla violenza è inaccettabile e va perseguita con la massim - X Vai su X