GROSSETO Shuyao Shi protagonista del nuovo recital alla Chiesa dei Bigi. Nuovo appuntamento con Scriabin Concert Series oggi al Polo Le Clarisse di Grosseto, per la rassegna dedicata al grande repertorio pianistico organizzata dall’associazione musicale Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano. Oggi alle 17.30 protagonista del recital sarà la giovanissima pianista cinese Shuyao Shi, promessa del pianismo internazionale, che proporrà un programma di grande fascino e intensità espressiva. L’ingresso al concerto è 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Città di Grosseto, e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto comunale musicale "Palmiero Giannetti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scriabin Series. Al piano suona. Shuyao Shi