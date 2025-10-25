Scosse sismiche prosegue il monitoraggio di edifici e scuole

Tempo di lettura: < 1 minuto Su richiesta del sindaco Clemente Mastella, alla luce delle scosse sismiche con epicentro nell'Avellinese, stamattina i tecnici del Settore Lavori Pubblici coadiuvati dal Servizio di protezione civile del Comune hanno provveduto ad una prima verifica delle condizioni strutturali degli immobili comunali e in particolare degli edifici scolastici. Non si registrano danni. I tecnici provvederanno a monitorare gli immobili anche nella giornata di lunedì.

