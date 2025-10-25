Scossa di terremoto in Irpinia attivato Centro Soccorsi | nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa sera, alle 21.49 e 18 secondi, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Montefredane, in provincia di Avellino.Scossa avvertita in tutta la Campania, nessun dannoIl. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it