Scossa di terremoto in Irpinia attivato Centro Soccorsi | nessun danno segnalato

Avellinotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa sera, alle 21.49 e 18 secondi, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Montefredane, in provincia di Avellino.Scossa avvertita in tutta la Campania, nessun dannoIl. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

