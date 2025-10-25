Scossa di terremoto di magnitudo 4 nell' Avellinese L' epicentro a Montefredane

AGI - Trema ancora la terra nella provincia di Avellino, e stavolta fa più paura dello sciame sismico avvertito questa mattina anche nel Salernitano e in una parte di Napoli. Una nuova scossa di terremoto, distintamente sentita dalla popolazione, è stata avvertita alle 21.49, con una magnitudo provvisoria stimata tra 3.9 e 4.4 e poi diventata di 4, secondo il dato definitivo dell'Ingv. La scossa, avvenuta a una profondità di 14 km, ha avuto come epicentro il paese di Montefredane, a 5 km da Avellino Ieri una nota del Viminale aveva riferito che il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi era "in costante contatto con il prefetto di Avellino" e che seguiva "con attenzione l'evolversi della situazione dopo la scossa di terremoto che ha colpito la provincia". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scossa di terremoto di magnitudo 4 nell'Avellinese. L'epicentro a Montefredane

