Scossa di terremoto di magnitudo 4 nell' Avellinese L' epicentro a Montefredane VIDEO
AGI - Trema ancora la terra nella provincia di Avellino, e stavolta fa più paura dello sciame sismico avvertito questa mattina anche nel Salernitano e in una parte di Napoli. Una nuova scossa di terremoto, distintamente sentita dalla popolazione, è stata avvertita alle 21.49, con una magnitudo provvisoria stimata tra 3.9 e 4.4 e poi diventata di 4, secondo il dato definitivo dell'Ingv. La scossa, avvenuta a una profondità di 14 km, ha avuto come epicentro il paese di Montefredane, a 5 km da Avellino. In diversi centri dell’Irpinia, la gente si è riversata in strada. La Protezione civile. A seguito dell'evento sismico registrato alle 21. 🔗 Leggi su Agi.it
